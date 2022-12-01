Крюкова рассказала о съемках для журнала Playboy в эфире шоу «‎Откройте, Давид!»

APS
2022-12-01 14:02

Актриса Евгения Крюкова, будучи гостьей Ютуб-шоу Давида Манукяна "‎Откройте, Давид!", поделилась иподробностями съемок для журнала "Playboy".

Актриса Евгения Крюкова рассказала в эфире Ютуб-шоу Давида Манукяна "Откройте, Давид!", что приглашение сняться для "Playboy" она получала не один раз.

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    В первый раз было очень волнительно, кадры переснимались несколько раз, так как артистка переживала о том, чтобы снимки получились красивыми.

    Первой свою откровенную фотосессию Евгения показала маме, которой очень понравилось. Тогда все волнение как рукой сняло.

Опубликовано: Наталья Гончарова