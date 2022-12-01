Крюкова рассказала о съемках для журнала Playboy в эфире шоу «‎Откройте, Давид!»

В первый раз было очень волнительно, кадры переснимались несколько раз, так как артистка переживала о том, чтобы снимки получились красивыми.

Первой свою откровенную фотосессию Евгения показала маме, которой очень понравилось. Тогда все волнение как рукой сняло.