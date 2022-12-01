Крюкова рассказала о съемках для журнала Playboy в эфире шоу «Откройте, Давид!»
2022-12-01 14:02
Актриса Евгения Крюкова, будучи гостьей Ютуб-шоу Давида Манукяна "Откройте, Давид!", поделилась иподробностями съемок для журнала "Playboy".
Актриса Евгения Крюкова рассказала в эфире Ютуб-шоу Давида Манукяна "Откройте, Давид!", что приглашение сняться для "Playboy" она получала не один раз.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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