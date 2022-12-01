Она была одной из самых известных шпионок XX века.

Изначально экзотическая танцовщица Мата Хари была нанята французами для того, чтобы с помощью своего шарма выманить информацию у немецких чиновников. Её обвинили в том, что она была двойным агентом и расстреляли в 1917 году.

Практически перед самым арестом взбалмошная и эгоистичная Маргарета влюбилась.

По признанию самой шпионки - это была ее первая настоящая и самая искренняя любовь. Но ее избранник был капитаном французских войск из очень титулованной семьи, который по понятным причинам не мог на ней жениться.

В день казни Маргарита сама подошла к столбу не выжидая приказа. Глаза по ее просьбе остались не завязанными. Когда после смерти женщины никто не потребовал ее труп, представители парижского анатомического музея решили добавить его в свою коллекцию.

Кураторы музея отрубили ей голову, искупали ее в воске и установили трофей в отделе известные преступники.

В 2000 году французское правительство решило закрыть музей анатомии и руководитель музея занялся процедурой оформления всех бумаг на ценный экспонаты находящиеся в его стенах Мата Хари была в числе первых в списке. Но когда куратор взялся проверить наличие важного черепа, он его не обнаружил.

Некоторые подозревают, что голова была утеряна, когда музей переехал в новое здание в 1950-х годах. Другие говорят о том, что возможно - это дело рук какого-то жуткого поклонника Маргареты.