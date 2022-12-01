Джеронимо - легендарный военный предводитель индейцев чирика́уа
Предводитель индейцев чирика́уа, который в течение 25 лет возглавлял борьбу против вторжения США на землю своего племени.
Борьба оказалась неравной, и в 1886 году Джеронимо сдался войскам американской армии. Имя знаменитого индейца стало символом храбрости и безразличия к смерти.
Однако, легендарный вождь вызывал интерес к своей особе и после смерти. В 1909 году череп Джеронимо был выкопан членами тайного общества "Кости и череп" Йельского университета в дар своему братству.
Среди трех студентов-злоумышленников был и Прескотт Шелдон Буш - отец 41 и дед 43 президента в США.
Поговаривают что в настоящее время череп вождя находится в потаенном месте на территории Йельского университета и используется в тайных ритуалах посвящения новичков знаменитого секретного общества.
Узнав об этом, потомки легендарного вождя подали в суд на правительство страны и Йельский университет. Они потребовали вернуть украденные останки своего великого предка и соплеменника.
Йельский университет открещивается от своей причастности похищения останков Джеронимо. Череп вождя не найден до сих пор.
Опубликовано: Игнат Ветров
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