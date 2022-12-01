Гордон призвал Зеленского ввести солдат ВСУ в Приднестровье для войны с Россией

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о необходимости ввести военный контингент ВСУ в Приднестровье.

1 декабря признанный иноагентом в России репортёр Дмитрий Гордон публично обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой о вводе украинских военных на территорию Приднестровской Молдавской республики. По мнению Гордона, Приднестровье не существует как государство и насильно создано российскими войсками, которые находятся на его территории.

Дмитрий Гордон уверен, что ввод контингента ВСУ в ПМР поможет украинским войскам отвести войска от границы с Молдавией для сдерживания потенциальной атаки армии России.