Гордон призвал Зеленского ввести солдат ВСУ в Приднестровье для войны с Россией
2022-12-01 14:17
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о необходимости ввести военный контингент ВСУ в Приднестровье.
1 декабря признанный иноагентом в России репортёр Дмитрий Гордон публично обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой о вводе украинских военных на территорию Приднестровской Молдавской республики. По мнению Гордона, Приднестровье не существует как государство и насильно создано российскими войсками, которые находятся на его территории.
Дмитрий Гордон уверен, что ввод контингента ВСУ в ПМР поможет украинским войскам отвести войска от границы с Молдавией для сдерживания потенциальной атаки армии России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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