Бетховен подарил миру незабываемые музыкальные произведения, но прожил трудную жизнь
Он прожил трудную жизнь, которая окончилась загадочной смертью в 1827 году.
Ему был поставлен диагноз пневмония, хотя он страдал от некоторых очень странных заболеваний с не менее странными симптомами.
Вздутая брюшная полость, высохшая печень и почерневшая селезенка - его останки были разбросаны по всей планете благодаря охотникам за сувенирами при полном попустительстве врачей во время вскрытия Бетховена.
Хирург разрубил его череп и разрезал на костные фрагменты.
К моменту окончания работы череп был похож на головоломку с несколькими отсутствующими частями, как и следовало ожидать все отрезанные части, а это большая часть черепа исчезли. В 1990 году некто Пол Кауфман разбирал мусор на чердаке когда обнаружил коробку с надписью "Бетховен".
Внутри находился фрагментированный череп он узнал, что его прадед был врачом который откопал тело Бетховена в 1863 году И вероятно украл его голову.
После анализа ДНК сохранившихся волос Бетховена и останков черепа учёные подтвердили что череп действительно принадлежит Бетховену.
Опубликовано: Антон Райт
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