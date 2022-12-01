Лавров обвинил НАТО и США в прямом участии в Украинском конфликте
2022-12-01 14:30
Сергей Лавров обвинил НАТО и Вашингтон в прямом участии в конфликте на территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что альянс НАТО и Соединенные Штаты Америки напрямую участвуют в Украинском конфликте.
"По словам Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине", - передает информационное агентство URA.RU.
Также он высказался о риске начала атомной войны в случае прямого столкновения мировых ядерных держав между собой.
Опубликовано: Николай Скира
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины