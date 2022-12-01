Лавров обвинил НАТО и США в прямом участии в Украинском конфликте

Сергей Лавров обвинил НАТО и Вашингтон в прямом участии в конфликте на территории Украины.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что альянс НАТО и Соединенные Штаты Америки напрямую участвуют в Украинском конфликте.

"По словам Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине", - передает информационное агентство URA.RU.

Также он высказался о риске начала атомной войны в случае прямого столкновения мировых ядерных держав между собой.