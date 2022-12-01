Лавров: риторика Запада говорит о высоком риске ядерной войны с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о высоком риске начала ядерной войны между крупными государствами.

Днём четверга министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию для отечественных журналистов, где публично заявил, что вовслечение западных государств в украинский конфликт существенно повышает риск ядерной войны. По мнению Лаврова, государства коллективного Запада в лице США, Франции и Британии уже сейчас посылают наёмников в Украину для сражения с российскими солдатами.

Сергей Лавров выразил уверенность, что вовлечение в конфликт американских, французских и британских военных повышает риск начала ядерной войны этих стран с Россией, поскольку Вашингтон, Лондон и Париж также обладают оружием массового поражения.