СБУ нашла пророссийскую литературу в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре

СБУ рассказала о результатах обысков в женском Свято-Кирилло-Мефодиевском монастыре УПЦ на Закарпатье.

1 декабря пресс-служба Службы безопасности Украины в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что в ходе обысков в женском Свято-Кирилло-Мефодиевском монастыре УПЦ на Закарпатье в селе Драчино под Мукачево были обнаружена литература якобы «ксенофобского содержания» с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях, а также тексты песен, которыми прославляется «русская земля» и содержатся призывы к «пробуждению матушки-Руси».

СБУ утверждает, что в обнаруженных на территории монастыря книгах отрицается право Украины на независимость, а также то, что Россию, Украину и Беларусь нельзя разделить.

Помимо прочего, украинские силовики провели «углубленные контрразведовательные опросы» 20 монахинь, которых заставили пройти проверку на полиграфе.