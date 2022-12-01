Лавров: Армия и Азербайджан готовы подписать мирный договор

Сергей Лавров анонсировал подписание армяно-азербайджанского мирного договора.

По словам Сергея Лаврова, Азербайджан и Армения намерены подписать мирный договор и положить конец войне в Нагорном Карабахе.

Причем, отмечает глава российского МИДа, в основе мирного соглашения будет лежать декларация о создание СНГ.

"Азербайджан и Армения хотят подписать мирный договор на основе декларации о создании СНГ", - заявил Сергей Лавров.

Этот документ гласит следующее: "Границы государств основываются на административных границах между республиками бывшего СССР".

Согласно данному документу, Нагорный Карабах является частью Азербайджана.