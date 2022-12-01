Лавров: Армия и Азербайджан готовы подписать мирный договор
2022-12-01 14:46
Сергей Лавров анонсировал подписание армяно-азербайджанского мирного договора.
По словам Сергея Лаврова, Азербайджан и Армения намерены подписать мирный договор и положить конец войне в Нагорном Карабахе.
Причем, отмечает глава российского МИДа, в основе мирного соглашения будет лежать декларация о создание СНГ.
"Азербайджан и Армения хотят подписать мирный договор на основе декларации о создании СНГ", - заявил Сергей Лавров.
Этот документ гласит следующее: "Границы государств основываются на административных границах между республиками бывшего СССР".
Согласно данному документу, Нагорный Карабах является частью Азербайджана.
Опубликовано: Николай Скира
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