Сергей Лавров: Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана
Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о скором подписании мира между Арменией и АЗербайджаном.
Сергей Лавров анонсировал подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом пишет информационное агентство Sputnik.
По словам Лаврова, которые приводит источник, стороны конфликта договорились о том, что в основу договора ляжет декларация о создании СНГ.
"В Сочи Алиев и Пашинян привезли из Праги документ о намерениях подписать мирный договор — на основе устава ООН и Алма-Атинской декларации", - говорится в сообщении.
Согласно этому документу, границы государств определяются их границами в составе бывшего Советского Союза. Это означает, что Нагорный Карабах - часть Азербайджана.
Опубликовано: Николай Скира
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