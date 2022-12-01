Сергей Лавров: Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о скором подписании мира между Арменией и АЗербайджаном.

Сергей Лавров анонсировал подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом пишет информационное агентство Sputnik.

По словам Лаврова, которые приводит источник, стороны конфликта договорились о том, что в основу договора ляжет декларация о создании СНГ.

"В Сочи Алиев и Пашинян привезли из Праги документ о намерениях подписать мирный договор — на основе устава ООН и Алма-Атинской декларации", - говорится в сообщении.

Согласно этому документу, границы государств определяются их границами в составе бывшего Советского Союза. Это означает, что Нагорный Карабах - часть Азербайджана.