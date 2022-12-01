Арзамасова заявила, что готова бросить карьеру ради сына, которого родила от Авербуха

Актриса Лиза Арзамасова успешна в профессии. В личной жизни тоже все хорошо. Знаменитость готова ради семьи оставить работу, если в этом будет необходимость.

В жизни известной атрисы Елизаветы Арзамасовой складывается все отлично. Знаменитость счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом, с которым воспитывает сына Леву.

Фильмография артистки насчитывает более 40 картин. Предложений от режиссеров хватает.

Несмотря на успех в карьере, Лиза готова от нее отказаться ради воспитания сына.

Арзамасова радуется, что пока у нее есть возможность совмещать работу и семью, то она делает это с большим удовольствием.