Арзамасова заявила, что готова бросить карьеру ради сына, которого родила от Авербуха
2022-12-01 15:00
Актриса Лиза Арзамасова успешна в профессии. В личной жизни тоже все хорошо. Знаменитость готова ради семьи оставить работу, если в этом будет необходимость.
В жизни известной атрисы Елизаветы Арзамасовой складывается все отлично. Знаменитость счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом, с которым воспитывает сына Леву.
Фильмография артистки насчитывает более 40 картин. Предложений от режиссеров хватает.
Несмотря на успех в карьере, Лиза готова от нее отказаться ради воспитания сына.
Арзамасова радуется, что пока у нее есть возможность совмещать работу и семью, то она делает это с большим удовольствием.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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