CNN: США будут обучать 2500 солдат ВСУ в месяц на территории Германии
Американские военные инструкторы будут обучать 2500 украинских солдат в месяц на территории Германии.
1 декабря американский телеканал CNN, со ссылкой осведомлённые источники, сообщил о том, что администрация президента Соединённых Штатов намерена обучать по 2500 украинцев ежемесячно на американской военной базе Графенвёр в Германии.
Источники CNN утверждают, что согласно новой программе обучения, служащие Вооружённых сил Украины получат «намного более интенсивную и разностороннюю подготовку», чем та, что была у них в Польше и Великобритании.
Отмечается, что высшее руководство ФРГ пока не получило от США официальный запрос на обучение дополнительного числа украинских военнослужащих.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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