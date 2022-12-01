Армения признала Нагорный Карабах Частью Азербайджана

Армения откажется от притязаний на Нагорный Карабах для подписания мирного договора.

Будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном, который ознаменует конец войны за Нагорный Карабах (Арцах).

Из заявления Сергея Лаврова следует, что в основу договора ляжет соглашение о создание СНГ. Фактически это означает отказ Армении от притязаний на регион.

Договор о создании СНГ гласил, что границы государств признаются в рамках тех границ, которые были у бывших республик СССР.

"Алма-Атинская декларация о создании СНГ чётко говорит, что границы новых государств будут основываться на административных границах между республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР", — заявил Лавров.