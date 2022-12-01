Армения признала Нагорный Карабах Частью Азербайджана
Армения откажется от притязаний на Нагорный Карабах для подписания мирного договора.
Будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном, который ознаменует конец войны за Нагорный Карабах (Арцах).
Из заявления Сергея Лаврова следует, что в основу договора ляжет соглашение о создание СНГ. Фактически это означает отказ Армении от притязаний на регион.
Договор о создании СНГ гласил, что границы государств признаются в рамках тех границ, которые были у бывших республик СССР.
"Алма-Атинская декларация о создании СНГ чётко говорит, что границы новых государств будут основываться на административных границах между республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР", — заявил Лавров.
Опубликовано: Николай Скира
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