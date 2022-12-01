Гладков: ВСУ обстреляли Валуйский район и Шебекинский округ Белгородской области
2022-12-01 15:14
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах региона со стороны армии Украины.
В четверг белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что сегодня системы противовоздушной обороны армии РФ сработали над Белгородом в результате нового обстрела со стороны вооружённых сил Украины. Также Гладков уведомляет, что ВСУ обстреляли сёла в Валуйском районе и Шебекинском округе.
По данным Вячеслава Гладкова, в ходе обстрела Шебекинского округа и Валуйского района были повреждены жилые дома и местный детский сад, однако пострадавших в регионе нет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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