Гладков: ВСУ обстреляли Валуйский район и Шебекинский округ Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах региона со стороны армии Украины.

В четверг белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где заявил, что сегодня системы противовоздушной обороны армии РФ сработали над Белгородом в результате нового обстрела со стороны вооружённых сил Украины. Также Гладков уведомляет, что ВСУ обстреляли сёла в Валуйском районе и Шебекинском округе.

По данным Вячеслава Гладкова, в ходе обстрела Шебекинского округа и Валуйского района были повреждены жилые дома и местный детский сад, однако пострадавших в регионе нет.