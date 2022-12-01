Дом Круга в Твери выставлен на продажу за 11 200 000 рублей

APS
2022-12-01 15:14

Дом покойного исполнителя шансона Михаила Круга выставлен на продажу в Твери. Стоимость недвижимости - 11 200 000 российских рублей.

Жилой дом в Твери, принадлежащий семейству покойного исполнителя Михаила Круга, продается за 11 200 000 российских.

Площадь недвижимости составляет 230 кв. м.

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    Корреспонденты издания  "МК в Твери" уточнили у сестры исполнителя Ольги эту информацию.

    Женщина заявила, что дом Михаила Круга не продается, а выставлена на продажу недвижимость по соседству, находящаяся на улице Освобождения 178.

    Этот дом покойный певец строил для своей матери, которая отдала недвижимость своей внучке (дочери Ольги). Та и решила продать недвижимость.

Опубликовано: Наталья Гончарова