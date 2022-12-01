Дом Круга в Твери выставлен на продажу за 11 200 000 рублей

Корреспонденты издания "МК в Твери" уточнили у сестры исполнителя Ольги эту информацию.

Женщина заявила, что дом Михаила Круга не продается, а выставлена на продажу недвижимость по соседству, находящаяся на улице Освобождения 178.

Этот дом покойный певец строил для своей матери, которая отдала недвижимость своей внучке (дочери Ольги). Та и решила продать недвижимость.