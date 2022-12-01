Дом Круга в Твери выставлен на продажу за 11 200 000 рублей
2022-12-01 15:14
Дом покойного исполнителя шансона Михаила Круга выставлен на продажу в Твери. Стоимость недвижимости - 11 200 000 российских рублей.
Жилой дом в Твери, принадлежащий семейству покойного исполнителя Михаила Круга, продается за 11 200 000 российских.
Площадь недвижимости составляет 230 кв. м.
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Корреспонденты издания "МК в Твери" уточнили у сестры исполнителя Ольги эту информацию.
Женщина заявила, что дом Михаила Круга не продается, а выставлена на продажу недвижимость по соседству, находящаяся на улице Освобождения 178.
Этот дом покойный певец строил для своей матери, которая отдала недвижимость своей внучке (дочери Ольги). Та и решила продать недвижимость.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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