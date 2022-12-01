Tagesschau: переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в ближайшее время

В МИД Германии анонсировали скорое начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

1 декабря немецкое издание Tagesschau, со ссылкой на госминистра по делам Европы и климата в Министерстве иностранных дел Германии Анну Люрманн, сообщило о том, что в обозримом будущем могут начаться переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.

Люрманн уточнила, что темпы переговоров о членстве киевского режима в ЕС будут зависеть от готовности украинского политического руководства проводить все необходимые для вступления в объединение реформы, а также добавила, что была удивлена прогрессом, достигнутым на Украине.