Tagesschau: переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в ближайшее время
2022-12-01 15:15
В МИД Германии анонсировали скорое начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
1 декабря немецкое издание Tagesschau, со ссылкой на госминистра по делам Европы и климата в Министерстве иностранных дел Германии Анну Люрманн, сообщило о том, что в обозримом будущем могут начаться переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.
Люрманн уточнила, что темпы переговоров о членстве киевского режима в ЕС будут зависеть от готовности украинского политического руководства проводить все необходимые для вступления в объединение реформы, а также добавила, что была удивлена прогрессом, достигнутым на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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