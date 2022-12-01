В Екатеринбурге задержан мужчина с золотой цепью весом 4 кг и стоимостью 10 млн рублей
2022-12-01 15:19
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали мужчину, который незаконно перевозил большую золотую цепь.
Пресс-служба МВД России уведомляет, что 30 ноября в Екатеринбурге был задержан мужчина, который пытался пронести четырёхкилограммовую золотую цепь через аэропорт Кольцово. По данным следователей, приблизительная стоимость изделия оценивается в 10 миллионов рублей, однако молодой человек уверяет, что использует украшение сам и не намерен его продавать.
Примечательно, что с 1 сентября в России действует закон, согласно которому вывоз из страны изделий из лома драгоценных металлов запрещён.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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