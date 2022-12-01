Медведев заявил о необходимости создания музея героям спецоперации в Украине
2022-12-01 15:26
Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что в стране необходимо построить музей, посвящённый героям спецоперации.
1 декабря бывший российский президент Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что считает целесообразным постройку музея, деятельность которого будет направлена на увековечивание памяти о героях специальной военной операции в Украине и на Донбассе.
По словам Медведева, учреждение подобного музея должно состояться после завершения спецоперации по итогам достижения её целей, однако в нём должны быть представлены также памятники, которые свидетельствуют о подвигах простых граждан во время СВО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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