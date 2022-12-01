Масштабная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
2022-12-01 15:27
Днём 1 декабря во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, о чём сообщили местные новостные издания.
В четверг украинские Telegram-каналы новостной направленности экстренно сообщили о том, что во всех областях Украины были включены сигналы воздушной тревоги, которые традиционно оповещают местное население о срочной необходимости проследовать в ближайшие укрытия из-за риска ракетной атаки со стороны России.
По данным СМИ, причиной объявления тревоги является поднятие в воздух российского истребителя МиГ-31К, который способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины