Масштабная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Днём 1 декабря во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, о чём сообщили местные новостные издания.

В четверг украинские Telegram-каналы новостной направленности экстренно сообщили о том, что во всех областях Украины были включены сигналы воздушной тревоги, которые традиционно оповещают местное население о срочной необходимости проследовать в ближайшие укрытия из-за риска ракетной атаки со стороны России.

По данным СМИ, причиной объявления тревоги является поднятие в воздух российского истребителя МиГ-31К, который способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".