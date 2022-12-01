ВСУ обстреляли сёла в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области
2022-12-01 15:30
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли сёла в Валуйском и Шебекинском округах.
1 декабря губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в личном Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли сёла в Валуйском и Шебекинском округах, повредив жилые дома, детский сад и Дом культуры.
Гладков добавил, что в настоящее время руководители администраций и поселений, которые подверглись атаке со стороны Украины, вместе с оперативными службами проводят подомовой обход.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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