Воздушную тревога объявлена почти во всех областях Украины

В столице Украины в Киеве и почти во всех областях объявили воздушную тревогу.

В четверг днем по данным онлайн карты тревог украинского минцифры, воздушную тревогу объявили в Киеве и почти во всех областях Украины.

По данным официального ресурса для оповещения, первые сирены прозвучали в 15:19 по московскому времени в центральной части страны, а затем красная зона распространилась на все области.

Ранее СМИ сообщали, что удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября ,через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.