Хренин: США пытаются поглотить ЕС и вовлечь Беларусь в конфликт на Украине
2022-12-01 15:37
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин уверен, что Вашингтон является главным выгодоприобретателем от украинского конфликта.
1 декабря министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин дал пресс-конференцию для местных журналистов, где публично заявил, что Соединённые Штаты приобретают выгоду от военного противостояния на территории Украины, поскольку таким образом Вашингтон хочет ослабить Россию и лишить страны Евросоюза самостоятельности, поглотив их.
Также Хренин выразил уверенность, что американское правительство пытается вовлечь Беларусь в украинский конфликт, однако Минск сдержанно реагирует на любые провокации в приграничной зоне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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