Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин уверен, что Вашингтон является главным выгодоприобретателем от украинского конфликта.

1 декабря министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин дал пресс-конференцию для местных журналистов, где публично заявил, что Соединённые Штаты приобретают выгоду от военного противостояния на территории Украины, поскольку таким образом Вашингтон хочет ослабить Россию и лишить страны Евросоюза самостоятельности, поглотив их.

Также Хренин выразил уверенность, что американское правительство пытается вовлечь Беларусь в украинский конфликт, однако Минск сдержанно реагирует на любые провокации в приграничной зоне.