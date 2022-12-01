Соколов назвал имя главной женщины в его жизни
2022-12-01 15:38
Актер Андрей Соколов рассказал, что главной женщиной в его жизни является дочь София, рожденная в браке с коллегой Ольгой Поповой.
Актер Андрей Соколов признался, что статусом главной женщины в его жизни обладает только его единственная дочка София.
Девочка родилась в браке с Ольгой Поповой. Пара актеров узаконила отношения в 2010 году, но через несколько лет они развелись.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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