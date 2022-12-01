Соколов назвал имя главной женщины в его жизни

Актер Андрей Соколов рассказал, что главной женщиной в его жизни является дочь София, рожденная в браке с коллегой Ольгой Поповой.

Актер Андрей Соколов признался, что статусом главной женщины в его жизни обладает только его единственная дочка София.

Девочка родилась в браке с Ольгой Поповой. Пара актеров узаконила отношения в 2010 году, но через несколько лет они развелись.