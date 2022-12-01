Православному христианину следует креститься по церковным правилам

Манера креститься отличается в католической и православной традиции: как это делать правильно православному.

Известно, что хоть осенять себя крестным знамением принято в большинстве христианских конфессий, но делают это их представители совершенно по-разному. У православных христиан принято креститься тремя перстами (пальцами), осеняя себя в определенной последовательности.

В первую очередь нужно правильно сложить пальцы. Так мизинец и безымянный должны быть прижаты к ладони, а указательный, средний и большой нужно соединить концами вместе так, словно вы берете ими щепотку соли, например.

Само крестное знамение свершается следующим образом. Сначала нужно коснуться тремя сложенными пальцами лба, потом живота, затем правого плеча и, наконец, левого.