Немецкий депутат Грегор Гизи призвал не допустить участие ФРГ в украинском конфликте.

1 декабря немецкий депутат Грегор Гизи публично заявил, что выступает против решения официального Берлина признать голодомор в Украине актом геноцида, также призвав не сравнивать Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером. Кроме того, Гизи уверен, что Германия должна прекратить поставки вооружений Киеву.

По мнению Грегора Гизи, после Второй мировой войны Германия утратила право участвовать в новых военных конфликтах и не может поддерживать украинскую сторону в противостоянии с Россией.