Гизи: Германия не может участвовать в конфликте на Украине после Второй мировой войны
2022-12-01 15:46
Немецкий депутат Грегор Гизи призвал не допустить участие ФРГ в украинском конфликте.
1 декабря немецкий депутат Грегор Гизи публично заявил, что выступает против решения официального Берлина признать голодомор в Украине актом геноцида, также призвав не сравнивать Иосифа Сталина с Адольфом Гитлером. Кроме того, Гизи уверен, что Германия должна прекратить поставки вооружений Киеву.
По мнению Грегора Гизи, после Второй мировой войны Германия утратила право участвовать в новых военных конфликтах и не может поддерживать украинскую сторону в противостоянии с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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