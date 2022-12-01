Савельева рассказала о первых украшениях Гай Германики

Неординарный режиссер Валерия Гай Германика также является ювелиром теперь. О ее первых украшениях рассказала звезда "Фабрики звезд" Александра Савельева.

Валерия Гай Германика открыла шоурум дорогостоящих украшений.

Поздравить кинодеятеля собралась творческая элита России. Мероприятие посетила и звезда телевизионного проекта "Фабрика звезд", исполнительница Саша Савельева.

В интервью ФАН артистка поделилась впечатлениями от праздника, рассказав о первых украшениях новоиспеченного ювелира.

Артистка давно знакома с новым увлечением Гай Германики. Ее крашения всегда приходились Савельевой по вкусу.

Александра призналась, что у нее есть вещи из старых коллекций Валерии. В новой коллекции она также присмотрела для себя интересные варианты.