Савельева рассказала о первых украшениях Гай Германики
Неординарный режиссер Валерия Гай Германика также является ювелиром теперь. О ее первых украшениях рассказала звезда "Фабрики звезд" Александра Савельева.
Валерия Гай Германика открыла шоурум дорогостоящих украшений.
Поздравить кинодеятеля собралась творческая элита России. Мероприятие посетила и звезда телевизионного проекта "Фабрика звезд", исполнительница Саша Савельева.
В интервью ФАН артистка поделилась впечатлениями от праздника, рассказав о первых украшениях новоиспеченного ювелира.
Артистка давно знакома с новым увлечением Гай Германики. Ее крашения всегда приходились Савельевой по вкусу.
Александра призналась, что у нее есть вещи из старых коллекций Валерии. В новой коллекции она также присмотрела для себя интересные варианты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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