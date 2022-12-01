Сукачев отмечает сегодня свое 63-летие
2022-12-01 16:01
Рок-исполнитель Гарик Сукачев отмечает сегодня день рождения. Сегодня, 1 декабря 2022 года музыканту исполняется 63 года.
1 декабря - день рождения известного российского рок-исполнителя Гарика Сукачева.
Рокеру сегодня исполняется 63 года.
Детство будущей знаменитости прошло в Московской области. С ранних лет Гарик осваивал баян, обучаясь в столичной музыкальной школе.
В 1977 году музыкант "сколотил" группу "Закат Солнца вручную", позднее был "Постскриптум", который после ухода рокера переименовали в "Браво".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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