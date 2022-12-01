Ольга Бузова не ответила на простые вопросы из школьной программы
Телеведущая соревновалась со школьниками на шоу Иды Галич «1-11» и проиграла десятикласснику.
На одном из этапов соревнования Ольге и ученику 10 класса Михаилу было дано задание соотнести названия единиц измерения с физическими величинами.
Парень справился с задачей точно и быстро.
А вот Бузова сделала ошибку. Она сказала, что сила измеряется в паскалях (на самом деле - в ньютонах), энергия - в амперах (на самом деле - в джоулях), а давление в ньютонах (на самом деле - в паскалях).
Хейтеры стали тут же выражать негодование по этому поводу в Сети.
А поклонники теледивы встали на ее защиту, говоря, что такое могло случиться с каждым, кто давно закончил школу и уже подзабыл школьную программу по физике.
Ольга же посмеялась сама над собой и просто проигнорировала чужие упреки.
Опубликовано: Наталья Павлова
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