Матвиенко выступила с инициативой наградить Малахова за передачу Песни от всей души
2022-12-01 16:10
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждает, что шоу "Песни от всей души" Андрея Малахова заслуживает правительственной награды.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждает, что программа ведущего Андрея Малахова "Песни от всей души" - замечательный проект.
Передача пользуется огромной популярностью, а рейтинги ее выше некуда.
Матвиенко считает, что Малахова необходимо представить к премии правительства за уникальный телевизионный проект.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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