Ученые утверждают, что чипсы - наркотик, вызывающий сильнейшую зависимость
2022-12-01 16:20
Ученые утверждают, что чипсы способны вызвать сильнейшую зависимость, подобную наркотической.
Чипсы - это не только вредный продукт, но и очень опасный. Картофельное лакомство вызывает сильнейшую физиологическую зависимость.
Исследователи утверждают, что реакция головного мозга на употребление чипсов подобна реакции при принятии очередной дозы наркотиков.
Во время употребления продукта в мозгу активизируются центры удовольствия.
Также как и при употреблении запрещенных веществ наблюдается такая "схема" - сначала эйфория, а после вялость и апатия.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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