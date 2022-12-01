Ученые утверждают, что чипсы - наркотик, вызывающий сильнейшую зависимость

Ученые утверждают, что чипсы способны вызвать сильнейшую зависимость, подобную наркотической.

Чипсы - это не только вредный продукт, но и очень опасный. Картофельное лакомство вызывает сильнейшую физиологическую зависимость.

Исследователи утверждают, что реакция головного мозга на употребление чипсов подобна реакции при принятии очередной дозы наркотиков.

Во время употребления продукта в мозгу активизируются центры удовольствия.

Также как и при употреблении запрещенных веществ наблюдается такая "схема" - сначала эйфория, а после вялость и апатия.