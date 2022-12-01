Владимир Путин: Россия должна закрепиться на присоединенных территориях
2022-12-01 16:28
Президент России Путин высказался о присоединении к стране новых территорий.
Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия" рассказал о своей позиции в вопросе новых территорий.
По словам Путина, Российская Федерация должна закрепиться на присоединенных землях, но не только в военном плане.
Владимир Путин отметил, что необходимо работать с людьми, чтобы они ощущали преимущества от вхождения в Россию.
"России нужно закрепиться на новых территориях. Но не только решая военные и политические вопросы — нужна работа с людьми, чтобы они ощущали преимущество от вхождения в состав России", - сказал Путин.
Опубликовано: Николай Скира
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины