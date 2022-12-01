Владимир Путин: Россия должна закрепиться на присоединенных территориях

Президент России Путин высказался о присоединении к стране новых территорий.

Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия" рассказал о своей позиции в вопросе новых территорий.

По словам Путина, Российская Федерация должна закрепиться на присоединенных землях, но не только в военном плане.

Владимир Путин отметил, что необходимо работать с людьми, чтобы они ощущали преимущества от вхождения в Россию.

"России нужно закрепиться на новых территориях. Но не только решая военные и политические вопросы — нужна работа с людьми, чтобы они ощущали преимущество от вхождения в состав России", - сказал Путин.