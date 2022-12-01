В Посольстве США в Мадриде обнаружена бомба

В американском посольстве на территории Мадрида обнаружено взрывное устройство.

Полиция Испании оцепила посольство Соединенных Шатов Америки, расположение в столице страны Мадриде.

Все дело в обнаружении на территории американского представительства посылки со взрывным устройством.

"В посольстве США в Мадриде также обнаружена посылка со взрывным устройством. Район посольства оцеплена", - пишет РБК.

Напомним, что ранее в Мадриде уже прозвучал взрыв, только в посольстве Украине. В том случае также взорвалась посылка.