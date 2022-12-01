В Посольстве США в Мадриде обнаружена бомба
2022-12-01 16:45
В американском посольстве на территории Мадрида обнаружено взрывное устройство.
Полиция Испании оцепила посольство Соединенных Шатов Америки, расположение в столице страны Мадриде.
Все дело в обнаружении на территории американского представительства посылки со взрывным устройством.
"В посольстве США в Мадриде также обнаружена посылка со взрывным устройством. Район посольства оцеплена", - пишет РБК.
Напомним, что ранее в Мадриде уже прозвучал взрыв, только в посольстве Украине. В том случае также взорвалась посылка.
Опубликовано: Николай Скира
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