Глава МИД Турции Чавушоглу призвал Россию и Украину «дать шанс» дипломатии

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу уверен, что Россия и Украина способны завершить боевые действия путём дипломатии.

1 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу публично заявил, что до сих пор считает возможным завершение российской спецоперации невоенными методами в случае, если делегации от Киева и Москвы возобновят переговорный процесс и внимательно ознакомятся с требованиями друг друга.

По мнению Чавушоглу, Россия и Украина обязаны "дать шанс" дипломатии для скорейшего урегулирования военного кризиса и нераспространения конфликта на другие страны.