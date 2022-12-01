Глава МИД Турции Чавушоглу призвал Россию и Украину «дать шанс» дипломатии
2022-12-01 16:45
Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу уверен, что Россия и Украина способны завершить боевые действия путём дипломатии.
1 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу публично заявил, что до сих пор считает возможным завершение российской спецоперации невоенными методами в случае, если делегации от Киева и Москвы возобновят переговорный процесс и внимательно ознакомятся с требованиями друг друга.
По мнению Чавушоглу, Россия и Украина обязаны "дать шанс" дипломатии для скорейшего урегулирования военного кризиса и нераспространения конфликта на другие страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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