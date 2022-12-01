Внук Корнея Чуковского Николай скончался на 90-ом году жизни в Москве

Николай Чуковский, внук российского писателя Корнея Чуковского, умер в возрасте восьмидесяти девяти лет.

1 декабря журналисты российского информагентства ТАСС сообщили, что сегодня в собственной квартире в Москве ушёл из жизни Николай Чуковский, являвшийся внуком Корнея Чуковского. По данным ТАСС, кончина внука знаменитого писателя наступила в результате продолжительной борьбы с неким хроническим заболеванием.

Известно, что Николай Чуковский отучился по специализации "Радиоэлектроника и лазерная техника", написав около шестидесяти научных работ.