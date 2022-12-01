Дмитрий Рогозин: Россия будет захватывать Киев

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия будет брать столицу Украины Киев.

Дмитрий Рогозин в качестве гостя в программе Владимира Соловьева высказался о целях России в спецоперации на территории Украины.

По словам Рогозина, российские войска рано или поздно будут брать Киев. Он отметил, что его будут именно брать, а не освобождать.

"Я убежден, что мы Киев будем брать. Не освобождать...Освобождаем мы Донбасс...А именно брать. Как мы Брали Берлин, Будапешт и Вену", заявил Рогозин.

Затем Соловьев Добавил: "Не факт, что мы не будем брать вышеупомянутые тобой города".