Дмитрий Рогозин: Россия будет захватывать Киев
2022-12-01 16:57
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия будет брать столицу Украины Киев.
Дмитрий Рогозин в качестве гостя в программе Владимира Соловьева высказался о целях России в спецоперации на территории Украины.
По словам Рогозина, российские войска рано или поздно будут брать Киев. Он отметил, что его будут именно брать, а не освобождать.
"Я убежден, что мы Киев будем брать. Не освобождать...Освобождаем мы Донбасс...А именно брать. Как мы Брали Берлин, Будапешт и Вену", заявил Рогозин.
Затем Соловьев Добавил: "Не факт, что мы не будем брать вышеупомянутые тобой города".
Опубликовано: Николай Скира
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