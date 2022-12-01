«Росэнергоатом»: среди работников Запорожской АЭС были наводчики ВСУ

Специалисты "Росэнергоатома" выявили корректировщиков огня украинской армии среди сотрудников ЗАЭС.

1 декабря советник гендиректора российской корпорации "Росэнергоатом" Ренат Карчаа публично заявил, что правоохранители выявили и обезвредили корректировщиков огня вооружённых сил Украины из числа работников Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар Запорожской области, вошедшей в состав России 30 сентября по итогам референдума в регионе.

По словам Карчаа, нахождение подобных лиц на энергетическом объекте атомного характера угрожает ядерной безопасности России и Украины и должно пресекаться полицейскими.