«Росэнергоатом»: среди работников Запорожской АЭС были наводчики ВСУ
2022-12-01 17:05
Специалисты "Росэнергоатома" выявили корректировщиков огня украинской армии среди сотрудников ЗАЭС.
1 декабря советник гендиректора российской корпорации "Росэнергоатом" Ренат Карчаа публично заявил, что правоохранители выявили и обезвредили корректировщиков огня вооружённых сил Украины из числа работников Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар Запорожской области, вошедшей в состав России 30 сентября по итогам референдума в регионе.
По словам Карчаа, нахождение подобных лиц на энергетическом объекте атомного характера угрожает ядерной безопасности России и Украины и должно пресекаться полицейскими.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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