Телеведущий Соловьев: Россия может взять Вену, Берлин и Будапешт

В очередном выпуске программы Владимира Соловьева он допустил, что войска РФ будут захватывать европейские столицы.

Вов время очередной передачи Соловьев Live гостем в студии был экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он заявил, что российские войска будут не освобождать Киев, а именно брать город, как это было в 1945 году в Будапештом, Берлином и Веной.

После этого Соловьев сделал ремарку: "Не факт, что мы не будем брать вышеперечисленные тобой города".