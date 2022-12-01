Телеведущий Соловьев: Россия может взять Вену, Берлин и Будапешт
2022-12-01 17:06
В очередном выпуске программы Владимира Соловьева он допустил, что войска РФ будут захватывать европейские столицы.
Вов время очередной передачи Соловьев Live гостем в студии был экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Он заявил, что российские войска будут не освобождать Киев, а именно брать город, как это было в 1945 году в Будапештом, Берлином и Веной.
После этого Соловьев сделал ремарку: "Не факт, что мы не будем брать вышеперечисленные тобой города".
Опубликовано: Николай Скира
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