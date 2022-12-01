Путин назвал возможным «большой скачок» в российской науке

1 декабря Владимир Путин заявил о возможности "большого скачка" в России в научной сфере.

В четверг Владимир Путин провёл рабочую встречу с сотрудниками научной сферы России, где публично заявил, что считает возможным осуществление "большого скачка" в отечественной науке. По словам Путина, в девяностые годы прошлого столетия система образования и научная сфера России потерпели получили существенный ущерб в результате распада Советского союза.

При этом Владимир Путин отметил, что полная ликвидация научной отрасли в России в 90-ых не произошла из-за крепкого фундамента, заложенного в годы существования СССР.