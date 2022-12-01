Путин назвал возможным «большой скачок» в российской науке
2022-12-01 17:15
1 декабря Владимир Путин заявил о возможности "большого скачка" в России в научной сфере.
В четверг Владимир Путин провёл рабочую встречу с сотрудниками научной сферы России, где публично заявил, что считает возможным осуществление "большого скачка" в отечественной науке. По словам Путина, в девяностые годы прошлого столетия система образования и научная сфера России потерпели получили существенный ущерб в результате распада Советского союза.
При этом Владимир Путин отметил, что полная ликвидация научной отрасли в России в 90-ых не произошла из-за крепкого фундамента, заложенного в годы существования СССР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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