«Комната ужасов»: почему туристов пугает и притягивает странный музей мумий в Мексике

Мумии Гуанахуато после налога на недвижимость приносят второй по значимости доход местному муниципалитету.

Город Гуанахуато в Мексике с 1988 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура здесь роскошная - еще с колониальных времен. Однако самой большой туристической достопримечательностью считается подземный музей, где хранится сто мумий.

Люди более века ходят смотреть на мужчин с отвисшей челюстью, младенцев со сморщенной кожей и так далее. Все они сохранились естественным образом, без бинтов и бальзамирования. Мумии Гуанахуато приносят второй по значимости доход всему муниципалитету - после налога на недвижимость.

Туристам из других стран трудно понять, почему в таком красивом городе выставили жуткие человеческие останки. А появились они здесь с 1861 года. Дело в том, что ранее семьи умерших платили ежегодный налог, чтобы останки их близких оставались захороненными в могилах либо специальных нишах.

А когда стали убирать с кладбища тела покойников, чьи родственники не могли себе позволить оплату взносов либо живых близких у них не осталось, работники кладбища вскрыли захоронения и были потрясены сохранностью трупов. Как выяснилось, теплая и сухая среда оказалась идеальной для сохранеия человеческих останков.

Могильщики решили поставить мумии в подземном склепе. Было решено на этом зарабатывать. «За небольшую плату впустит посетителя в «комнату ужасов», — гласило приглашение от июля 1916 года.

Сейчас на мумии тоже смотрят толпы туристов. Некоторые из них и сегодня одеты в свои же погребальные одежды, у некоторых на ногах туфли с высокими пуговицами и бирки с именами и датами смерти.

Но недавно решено положить этому конец и перезахоронить останки. Уже начаты работы по идентификации мумий. Для этого исследователи изучают свидетельства о смерти 19-го и 20-го веков, церковные документы и газеты того периода.