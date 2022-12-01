Ароматный базилик хорошо успокаивает нервы
2022-12-01 17:27
Листья этого растения содержат витамины А, С, К, марганец, кальций, железо и фолиевую кислоту.
Главное свойство свежего базилика - замедление выработки гормона стресса кортизола.
Также растение улучшает общее состояние нервной системы.
Если периодически употреблять базилик в пищу, то можно снизить уровень нервозности и стресса, избавиться от эмоционального истощения и бессонницы.
Это растение можно потреблять листьями, добавлять в салат и готовить из него напиток.
Для этого 2 столовые ложки свежего нарезанного базилика нужно залить одним литром кипятка, затем закрыть емкость с напитком крышкой и дать ему настояться в течение 20 минут.
Опубликовано: Наталья Павлова
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