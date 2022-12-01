Ароматный базилик хорошо успокаивает нервы

Листья этого растения содержат витамины А, С, К, марганец, кальций, железо и фолиевую кислоту.

Главное свойство свежего базилика - замедление выработки гормона стресса кортизола.

Также растение улучшает общее состояние нервной системы.

Если периодически употреблять базилик в пищу, то можно снизить уровень нервозности и стресса, избавиться от эмоционального истощения и бессонницы.

Это растение можно потреблять листьями, добавлять в салат и готовить из него напиток.

Для этого 2 столовые ложки свежего нарезанного базилика нужно залить одним литром кипятка, затем закрыть емкость с напитком крышкой и дать ему настояться в течение 20 минут.