Гастроэнтеролог Александра Яковлева рассказала о вреде кофе и кефира натощак

Среди опасных последствий употребления на пустой желудок неподходящих продуктов, специалист назвала проблемы с сердечно-сосудистой системой и сахарный диабет.

Кофеин на пустой желудок вреден, он может вызвать расстройство пищеварения.

А. Яковлева:

"Выпитая после пробуждения на голодный желудок чашка кофе может вызвать послабление стула, изжогу и тяжесть в животе, потому что стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую"

Сдобная выпечка, например булочки, вызывает быстрый и резкий скачок сахара в крове. Мучные изделия также содержат большие дозы трансжиров.

Привычка завтракать такими продуктами приведет к лишним килограммам. К тому же можно получить "впридачу" предиабет или диабет второго типа.

Не меньший вред с позиции энергетической ценности приносят сухие завтраки, каши-минутки, мюсли.

Первым приемом пищи с утра не должен быть свежевыжатый сок, овощи или фрукты.

Такая еда богата кислотами, фруктозой, грубой клетчаткой - все это на голодный желудок раздражает и травмирует нежные оболочки органов желудочно-кишечного тракта.

Не самая лучшая идея пить натощак кефир или употреблять другие кисломолочные продукты. Они вызывают активность полезных бактерий в пищеварительных путях.

При пустом желудке такая реакция будет нежелательной и неблагоприятной для здоровья.