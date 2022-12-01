14-летний мальчик украл у родителей 2,5 миллиона рублей, и проиграл в Brawl Stars

14 -летний поклонник игры Brawl Stars взял у матери без спроса 2,5 миллиона рублей, чтобы сделать ставку, и проиграл.

14-летний москвич был большим поклонником игры Brawl Stars. Чтобы познакомиться с такими же любителями кибер-игр, он обратился в Телеграм, где и нашел посвященный ей чат.

В чате участникам предлагалось делать ставки на киберспортивные соревнования в рамках Brawl Stars. Мальчик взял у матери 2,5 миллиона рублей и перевел в качестве первой ставки на неизвестный Киви-кошелек 1,8 миллиона рублей.

Оставшиеся деньги подросток перевел через терминал. Мать мальчика обратилась в полицию с заявлением, что ее сын стал жертвой мошеннических действий.