Литва высылает сотрудника российского посольства

Сотрудника посольства Российской Федерации в Литве высылают из Европейского союза.

В Министерстве иностранных дел Литвы объявили персоной нон-грата сотрудника посольства Российской Федерации.

В качестве причины указывается, что он вел деятельность, которая несовместима со статусом дипломата.

"Сотрудник российского посольства в Вильнюсе объявлен персоной нон-грата, сообщили в МИД Литвы – якобы за деятельность, "несовместимую со статусом дипломата", - пишет Baltnews.

При этом имя данного дипломата не уточняется. Напомним, что в октябре был выслан временно поверенный в делах РФ Сергей Рябоконь.