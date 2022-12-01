Литва высылает сотрудника российского посольства
2022-12-01 17:32
Сотрудника посольства Российской Федерации в Литве высылают из Европейского союза.
В Министерстве иностранных дел Литвы объявили персоной нон-грата сотрудника посольства Российской Федерации.
В качестве причины указывается, что он вел деятельность, которая несовместима со статусом дипломата.
"Сотрудник российского посольства в Вильнюсе объявлен персоной нон-грата, сообщили в МИД Литвы – якобы за деятельность, "несовместимую со статусом дипломата", - пишет Baltnews.
При этом имя данного дипломата не уточняется. Напомним, что в октябре был выслан временно поверенный в делах РФ Сергей Рябоконь.
Опубликовано: Николай Скира
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины