Кличко призвал киевлян запасаться водой, продуктами и тёплыми вещами

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы Украины запасаться водой, продуктами длительного хранения и тёплыми вещами.

1 декабря мэр Киева Виталий Кличков на Киевском форуме по безопасности призвал киевлян обязательно иметь запас технической и питьевой воды, запас продуктов долгого хранения, тёплые вещи.

Кличко объяснил подобное заявление тем, что жители столицы Украины должны быть в полной готовности к возможному блэкауту и разрушению украинской инфраструктуры, чтобы пережить суровую зиму.