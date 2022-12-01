Кличко призвал киевлян запасаться водой, продуктами и тёплыми вещами
2022-12-01 17:33
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы Украины запасаться водой, продуктами длительного хранения и тёплыми вещами.
1 декабря мэр Киева Виталий Кличков на Киевском форуме по безопасности призвал киевлян обязательно иметь запас технической и питьевой воды, запас продуктов долгого хранения, тёплые вещи.
Кличко объяснил подобное заявление тем, что жители столицы Украины должны быть в полной готовности к возможному блэкауту и разрушению украинской инфраструктуры, чтобы пережить суровую зиму.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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