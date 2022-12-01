Путин: демобилизация студентов на Донбассе по плану завершится сегодня
2022-12-01 17:35
Владимир Путин анонсировал завершение демобилизации студентов на территории ДНР и ЛНР.
Вечером 1 декабря Владимир Путин дал новую пресс-конференцию для российских журналистов, в рамках которой рассказал, что по заранее составленному плану именно сегодня будет полностью завершена демобилизация студентов, призванных на воинскую службу в Донецкой и Луганской Народных республиках.
Примечательно, что ранее окончание демобилизации учащихся в средних и высших учебных заведениях ДНР анонсировал глава республики Денис Пушилин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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