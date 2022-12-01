Путин: демобилизация студентов на Донбассе по плану завершится сегодня

Владимир Путин анонсировал завершение демобилизации студентов на территории ДНР и ЛНР.

Вечером 1 декабря Владимир Путин дал новую пресс-конференцию для российских журналистов, в рамках которой рассказал, что по заранее составленному плану именно сегодня будет полностью завершена демобилизация студентов, призванных на воинскую службу в Донецкой и Луганской Народных республиках.

Примечательно, что ранее окончание демобилизации учащихся в средних и высших учебных заведениях ДНР анонсировал глава республики Денис Пушилин.