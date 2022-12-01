МИД Литвы объявил о высылке сотрудника посольства России в Вильнюсе

Министерство иностранных дел Литвы сообщило о высылке российского дипломата, который обязан покинуть страну в течение пяти суток.

1 декабря Министерство иностранных дел Литвы опубликовало пресс-релиз, согласно которому правительство страны признало персоной нон-грата одного российского дипломата в Вильнюсе, которому предписывается покинуть литовское государство в течение следующих пяти календарных дней.

В пресс-релизе отмечается, что причиной высылки российского дипломата является то, что он якобы был уличён в осуществлении деятельности, противоречащий дипломатическому статусу.