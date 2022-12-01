МИД Литвы объявил о высылке сотрудника посольства России в Вильнюсе
2022-12-01 17:36
Министерство иностранных дел Литвы сообщило о высылке российского дипломата, который обязан покинуть страну в течение пяти суток.
1 декабря Министерство иностранных дел Литвы опубликовало пресс-релиз, согласно которому правительство страны признало персоной нон-грата одного российского дипломата в Вильнюсе, которому предписывается покинуть литовское государство в течение следующих пяти календарных дней.
В пресс-релизе отмечается, что причиной высылки российского дипломата является то, что он якобы был уличён в осуществлении деятельности, противоречащий дипломатическому статусу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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