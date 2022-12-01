Усилитель вкуса глутамат натрия Е621 называют тихим убийцей

Люди до того привыкли к нему, что считают пищу без Е621 невкусной и пресной.

Эту субстанцию изобрели в начале 50-х годов 20 века. Она была предназначена для усиления вкусовых качеств продуктов.

Со временем выяснилось, что добавка Е621 совсем не безобидна.

Она приводит ко многим необратимым последствиям в организме: вызывает диабет, мигрени, гастрит и язву, разрушает нервные клетки, служит спусковым механизмом к развитию болезни Альцгеймера, а у детей - аутизма, гиперактивности и синдрома дефицита внимания.

Если глутамат натрия попадает грудному ребенку, то у него может повредиться гипоталамус, а впоследствии развиться ожирение.