СБУ обвинило священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации РФ
2022-12-01 17:46
Сотрудники Службы безопасности Украины обвиняют священнослужителей Киево-Печерское лавры в пособничестве России в условиях спецоперации.
1 декабря официальный Telegram-каналы украинской Службы безопасности опубликовал пресс-релиз, в котором утверждается, что сотрудники ведомства обвиняют духовенство Киево-Печерской лавры в поддержке российской спецоперации и "русского мира" из-за богослужения, на котором звучали песни в поддержку России.
Также в СБУ отметили, что все подозреваемые проходят по статье об отрицании российской военной агрессии против Украины и возвеличивании деятельность участников российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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