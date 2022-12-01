СБУ обвинило священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины обвиняют священнослужителей Киево-Печерское лавры в пособничестве России в условиях спецоперации.

1 декабря официальный Telegram-каналы украинской Службы безопасности опубликовал пресс-релиз, в котором утверждается, что сотрудники ведомства обвиняют духовенство Киево-Печерской лавры в поддержке российской спецоперации и "русского мира" из-за богослужения, на котором звучали песни в поддержку России.

Также в СБУ отметили, что все подозреваемые проходят по статье об отрицании российской военной агрессии против Украины и возвеличивании деятельность участников российской спецоперации.