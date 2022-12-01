Путин: новые регионы РФ должны «врасти» в российскую действительность
2022-12-01 18:10
Владимир Путин заявил о необходимости полномасштабной интеграции жизни новых российских регионов с процессами в традиционной части России.
В четверг Владимир Путин сообщил, что считает целесообразным продемонстрировать жителям новых регионов РФ преимущества жизни в России, однако для этого данные земли в виде ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны "врасти" в состав России не только в экономическом и логистическом, но и культурно-политическом планах.
Напомним, что 30 ноября в состав России вошли четыре новых региона, ранее бывших частью Украины. Присоединение Донбасса, Херсонщины и Запорожья к России состоялось в результате референдумов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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