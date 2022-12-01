Гладков: житель села Муром Шебекинского городского округа пострадал при обстреле ВСУ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ села Муром Шебекинского городского округа пострадал местный житель.

1 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что житель приграничного села Муром Шебекинского городского округа получил осколочные ранения средней тяжести при обстреле населённого пункта украинскими военнослужащими.

Гладков уточнил, что в настоящее время мужчина доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.