Гладков: житель села Муром Шебекинского городского округа пострадал при обстреле ВСУ
2022-12-01 18:16
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ села Муром Шебекинского городского округа пострадал местный житель.
1 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что житель приграничного села Муром Шебекинского городского округа получил осколочные ранения средней тяжести при обстреле населённого пункта украинскими военнослужащими.
Гладков уточнил, что в настоящее время мужчина доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Глава СНБО Украины Данилов призвал уничтожить Россию как государство
Сборная Германии вслед за Бельгией сенсационно вылетает с Чемпионата мира-2022
Росгвардия захватила секретные документы об упадке морального состояния ВСУ
У 89-летней Татьяны Дорониной неожиданно объявилась «племянница»
Медведев заявил о необходимости сохранить нацистские символы с Украины